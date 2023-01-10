ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов и добиваться успеха

Украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов и добились успеха возле Кременной в Луганской области.
Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) 10 января.
По информации американских аналитиков, даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке.
Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) 10 января.
По информации американских аналитиков, даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке.
Аналитики привели заявление российского пропагандиста Рыбаря, который заговорил о том, что украинское командование проводит ротацию сил на линии Купянск - Сватово. В это же время оккупанты пытались отражать атаки наших военных в районе Кременной, так они хотели восстановить утраченные позиции.
Также аналитики вспомнили, что пропагандисты уже начали паниковать, говоря о возобновлении наступления ВСУ на Лиманском участке западнее Кременной. И пока российские "военкоры" в который раз не могут скрыть разочарования от событий на фронте, наши защитники продолжают прилагать максимум усилий, чтобы выбить оккупантов с украинских территорий.
Ранее британская разведка оценила ситуацию возле Кременной. По их данным, последние три недели военные действия идут в основном на лесистой местности к западу от Кременной.
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