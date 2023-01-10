ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов и добиваться успеха

09:45 10 января Киев, Украина





Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) 10 января.



По информации американских аналитиков, даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке. Украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов и добились успеха возле Кременной в Луганской области.Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) 10 января.По информации американских аналитиков, даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке.

"8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово). Министерство обороны россии заявило, что российские войска нейтрализовали украинские диверсионные группы северо-западнее Сватово в районе Котляровки, Новоселовского и Двуречного", - указано в отчете по ситуации на фронте.

Аналитики привели заявление российского пропагандиста Рыбаря, который заговорил о том, что украинское командование проводит ротацию сил на линии Купянск - Сватово. В это же время оккупанты пытались отражать атаки наших военных в районе Кременной, так они хотели восстановить утраченные позиции.

"Украинский генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу от Кременной). Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны", - приводят информацию эксперты.



Также аналитики вспомнили, что пропагандисты уже начали паниковать, говоря о возобновлении наступления ВСУ на Лиманском участке западнее Кременной. И пока российские "военкоры" в который раз не могут скрыть разочарования от событий на фронте, наши защитники продолжают прилагать максимум усилий, чтобы выбить оккупантов с украинских территорий.



Ранее британская разведка оценила ситуацию возле Кременной. По их данным, последние три недели военные действия идут в основном на лесистой местности к западу от Кременной.