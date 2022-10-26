ВСУ призывают не распространять информацию о работе IRIS-T и NASAMS
13:59 26 октября Киев, Украина
Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины призывает не показывать работу ПВО
, в частности ракетных систем, предоставленных союзниками.
"Уважаемые представители украинских и зарубежных СМИ! Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не предполагается. Также это касается процесса поступления Украину зенитных ракетных систем IRIS-T
и NASAMS и их боевой работы", - сказано в сообщении.
Напомним, немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T показал высокую эффективность уже в первые дни размещения в Украине. IRIS-T сбивает девять из десяти ракет.
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