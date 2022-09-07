ВСУ признали ракетные удары по Крыму

18:05 07 сентября Киев, Украина

Украинские военные нанесли ракетные удары по авиабазам российских агрессоров во временно оккупированном Крыму.

 
Об этом написали главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье, которая обнародована на Укринформе в среду, 7 сентября.

В статье указано, что главной особенностью войны россии против Украины является "решающая диспропорция в возможностях". При этом невозможно избавить врага от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".
 
"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", – говорится в статье.
 
В это же время подчеркивается, что это не только определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.
 
"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", – отмечается в статье.
 
Залужный и Забродский указывают, что одним из главных примеров правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВСУ "по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым".
 
"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки", – говорится в статье.