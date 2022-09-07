ВСУ признали ракетные удары по Крыму

Украинские военные нанесли ракетные удары по авиабазам российских агрессоров во временно оккупированном Крыму.
Об этом написали главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье, которая обнародована на Укринформе в среду, 7 сентября.
В статье указано, что главной особенностью войны россии против Украины является "решающая диспропорция в возможностях". При этом невозможно избавить врага от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".
В статье указано, что главной особенностью войны россии против Украины является "решающая диспропорция в возможностях". При этом невозможно избавить врага от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".
В это же время подчеркивается, что это не только определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.
Залужный и Забродский указывают, что одним из главных примеров правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВСУ "по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым".
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