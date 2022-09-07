ВСУ признали ракетные удары по Крыму

18:05 07 сентября Киев, Украина

Украинские военные нанесли ракетные удары по авиабазам российских агрессоров во временно оккупированном Крыму.





В статье указано, что главной особенностью войны россии против Украины является "решающая диспропорция в возможностях". При этом невозможно избавить врага от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность". Об этом написали главнокомандующий ВСУ , генерал Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье, которая обнародована на Укринформе в среду, 7 сентября.В статье указано, что главной особенностью войны россии против Украины является "решающая диспропорция в возможностях". При этом невозможно избавить врага от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".

"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", – говорится в статье.

В это же время подчеркивается, что это не только определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", – отмечается в статье.

Залужный и Забродский указывают, что одним из главных примеров правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВСУ "по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым".