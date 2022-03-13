ВСУ привел общие боевые потери армии РФ на 13 марта

14:08 13 марта Киев, Украина

В Генштабе Вооруженных Сил Украины привели данные о потерях российской армии в боях на территории Украины.


Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили / 24.02 to 13.03 were approximately:
  • личного состава / personnel - свыше/ more 12 000 человек,
  • танков / tanks ‒ 374 ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 1226 ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 140 ед,
  • РСЗО/MLRS - 62 ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 34 ед,
  • самолетов / aircraft – 74 ед,
  • вертолетов / helicopters – 86 ед,
  • автомобильной техники / vehicles - 600 ед,
  • корабли/катера/boats/cutters - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ/ fuel tanks - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.