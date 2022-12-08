ВСУ приняли на вооружение семь образцов БПЛА украинского производства

"В публичном пространстве много информации о впечатляющих результатах применения тяжелого оружия натовских образцов нашими воинами. Это видимая часть изменений, которые произошли в секторе обороны в течение года. Наряду с этим есть еще одно измерение, где идет системная работа для повышения способностей ВСУ. Он менее наглядный, но не менее важный. Речь идет о цифровой трансформации нашей армии, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций к нуждам обороны", - объяснил министр.