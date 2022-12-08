ВСУ приняли на вооружение семь образцов БПЛА украинского производства

ВСУ получили возможность эксплуатировать семь образцов БПЛА украинского производства. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей Facebook-странице в четверг, 8 декабря.
Чиновник подчеркнул, что ведомство плодотворно сотрудничает с командой Минцифры в секторе обороны.
Чиновник подчеркнул, что ведомство плодотворно сотрудничает с командой Минцифры в секторе обороны.
Изменения в законодательстве, которые произошли ранее, позволили упростить процедуры допуска вооружения и военной техники (ВВТ) к эксплуатации в Вооруженных Силах, отмечает он и добавляет, что это уже дало значительный эффект. В частности, в области беспилотников.
Он отметил, что ранее украинская армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год. Ныне лишь за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов беспилотников украинского производства.
Резников рассказал, что для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск к эксплуатации своего изделия.
После получения допуска Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.
На сегодняшний день на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Решение по ним планируют принять до конца года.
Глава Минобороны добавил, что его ведомство также интенсивно взаимодействует с международными партнерами. В этом вопросе уже заметен прогресс по сравнению с прошлым годом.
Он рассказал, что для усовершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas, которая уже активно разворачивается до уровня бригад и до конца года по плану охватит их все. Также внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи.
Кроме того, 6 декабря Минобороны подписало приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР Колокол-АС).
Минобороны также получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения Интеграционная платформа Дельта.
Резников также сообщил, что в настоящее время уже начата деятельность Центра кибербезопасности Минобороны и военной команды реагирования на киберинциденты MIL.CERT-UA.
По его словам, россия пытаеся сорвать процесс цифровизации ВСУ, в частности, "в ход идут" кибератаки, кампании по дезинформации, "полезные идиоты". Однако он подчеркнул, что попытки врага не остановят Украину.
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