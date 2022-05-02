ВСУ примут участие в 22 военных учениях

На брифинге для послов и военных атташе стран НАТО, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на 2021 год запланировано участие Украины в 22 многонациональных учениях.
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины, 2 декабря.
Планируется, что восемь учений пройдут на территории Украины и 14 - за рубежом.
Глава оборонного ведомства также отметил, что Минобороны совместно с партнерами работает над повышением квалификации украинских военнослужащих в рамках таких военных тренировочных миссий, как, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER и LMTG-U.
*JMTG-U – «Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина»; UNIFIER — тренировочная миссия ВС Канады; Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, LMTG-U – тренировочная миссия ВС Литовской Республики.
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