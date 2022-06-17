ВСУ превратили в "груз 200" 33 150 оккупантов

Оккупанты продолжают нести потери в личном составе, вооружении и технике. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32150 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1456 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 215 (+2) ед,
- вертолетов – 180 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
- крылатые ракеты – 129 (+0),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
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