ВСУ превратили в "груз 200" 33 150 оккупантов

10:28 17 июня Киев, Украина

Оккупанты продолжают нести потери в личном составе, вооружении и технике. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили: