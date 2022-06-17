ВСУ превратили в "груз 200" 33 150 оккупантов

10:28 17 июня Киев, Украина

Оккупанты продолжают нести потери в личном составе, вооружении и технике. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
 
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
 
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:
  • личного состава - около 32150 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1456 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
  • артиллерийских систем  – 734 (+5) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средства ПВО  - 97 (+0) ед,
  • самолетов  – 215 (+2) ед,
  • вертолетов  – 180 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
  • крылатые ракеты  – 129 (+0),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).
 
 
 