ВСУ преуспели в наступательных операциях на трех направлениях

Вооруженные силы Украины продвинулись на Бердянском направлении, также есть успехи на Бахмутском и Торецком направлениях, рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, во время проведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра.
Также украинские войска продвинулись на Бахмутском и Торецком направлениях.
Он заверил, что на направлениях, где украинские войска в обороне, ни одной позиции не утрачено, несмотря на активные вражеские артиллерийские обстрелы и авиаудары.
В свою очередь министр обороны Анна Маляр сообщила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.
В свою очередь министр обороны Анна Маляр сообщила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.
По данным Маляр, сейчас продолжаются бои в районах:
- Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;
- Маринка;
- Ягодное на Бахмутском;
- Веселое на Лиманском.
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