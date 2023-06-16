ВСУ преуспели в наступательных операциях на трех направлениях

11:59 13 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины продвинулись на Бердянском направлении, также есть успехи на Бахмутском и Торецком направлениях, рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, во время проведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра.

"Площадь территории, взятой под контроль, составляет до трех квадратных километров", - отметил он.

Также украинские войска продвинулись на Бахмутском и Торецком направлениях.

"По состоянию на данный момент наступление происходит на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составляло - 250 метров, а на Торецком направлении - украинские войска продвинулись на 200 метров за прошедшие сутки", - сказал Ковалев.

Он заверил, что на направлениях, где украинские войска в обороне, ни одной позиции не утрачено, несмотря на активные вражеские артиллерийские обстрелы и авиаудары.



В свою очередь министр обороны Анна Маляр сообщила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.

"Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", - рассказала она.

По данным Маляр, сейчас продолжаются бои в районах: