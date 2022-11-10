ВСУ преодолеют "линию Вагнера" на оккупированной части Донбасса - Громов

Украинские бойцы следят за действиями рашистов и готовятся преодолевать оборонительные укрепления, известные как "линия Вагнера" на оккупированной части Донбасса.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября.
По словам Громова, в настоящее время ВСУ изучают ход установления так называемой линии и продумывают, как ее преодолевать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии