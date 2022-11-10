ВСУ преодолеют "линию Вагнера" на оккупированной части Донбасса - Громов

16:12 10 ноября Киев, Украина

Украинские бойцы следят за действиями рашистов и готовятся преодолевать оборонительные укрепления, известные как "линия Вагнера" на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября.
 
"Инженерные заграждения имеют целью или остановить, или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Но история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Так соответственно и у нас есть, в том числе и благодаря международным партнерам, средства преодоления минно-взрывных заграждений", - отметил он.

По словам Громова, в настоящее время ВСУ изучают ход установления так называемой линии и продумывают, как ее преодолевать.
 
"Но могу вам уверенно сказать: подойдем - преодолеем", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.