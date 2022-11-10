ВСУ преодолеют "линию Вагнера" на оккупированной части Донбасса - Громов

"Инженерные заграждения имеют целью или остановить, или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Но история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Так соответственно и у нас есть, в том числе и благодаря международным партнерам, средства преодоления минно-взрывных заграждений", - отметил он.