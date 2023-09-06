ВСУ преодолели главный оборонный рубеж россиян на юге Украины – ISW

06:44 27 августа Киев, Украина

Как известно, наступление ВСУ продолжается с начала июня. За это время удалось освободить более 240 кв. км территории в Запорожской и Донецкой областях.

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских оккупантов.

Уточняется, что украинские военные проехали основные дороги на подступах к югу, которые заминировали россияне и выходят на дороги, по которым могут продвигаться вперед.

Сообщается, что бойцы ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с российскими "группами тылового обеспечения" и дальнейший прорыв в этих районах может стать легче.

В отчете говорится, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущих комплексов обороны захватчиков, но все же являются серьезной проблемой.

В то же время, отмечается, что войска рф провели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк и на западе Донецкой области, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов.