ВСУ постепенно оттесняют россиян восточнее Кременной — британская разведка

10:15 16 января Киев, Украина

В выходные продолжались интенсивные боевые действия как на Приморском, так и на Бахмутском направлениях фронта на Донбассе . Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные Силы Украины почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, что севернее Бахмута, несмотря на длительные атаки группы "Вагнера". Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако, в целом, ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта к востоку на окраине поселка Кременная", — говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что за последние шесть недель и россия, и Украина добились тяжелых, но ограниченных успехов в разных секторах: "При этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей является создание соединений боеспособных войск, способных использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов".