ВСУ получили ракеты Harpoon

Ситуация в море претерпела значительные изменения после получения Украиной противокорабельных ракет Harpoon.
Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Снегирев отметил, что после заявлений путина о нанесении ударов по центрам принятия решений не исключает активизации ракетного террора, но с помощью получения реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные смогут дать адекватный ответ.
Соединенные Штаты Америки до конца июня обещали передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже через несколько недель можно будет применять на поле боя. В частности, речь шла о первых четырех РСЗО. Позже стало известно, что США могут передать Украине еще четыре такие реактивные системы.
23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS.
23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS.
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