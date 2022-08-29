ВСУ получили 50 турецких бронетранспортеров «Kirpi»

12:52 09 августа Киев, Украина

На вооружение бойцов морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины поступили бронетранспортеры BMC Kirpi, переданные Турцией в рамках военной помощи.

Морские пехотинцы двух бригад уже пользуются автотехникой с бронированным корпусом и противоминной защитой. В скором времени ожидается еще одна поставка 150 единиц этой техники.

BMC Kirpi (в переводе с турецкого «Ежик») — это колесный бронетранспортер для безопасной перевозки войск из одного места в другое. Выпускается серийно с 2009 года, интенсивно используется турецкой армией в горячих точках, включая военные операции в Сирии.



Кузов и кабина Kirpi защищены от баллистических и минных угроз. Версия 4х4 может перевозить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Снаряженная масса стандартной машины такой конфигурации — 18 тонн, грузоподъемность — 1,6 тонны.



Автоматическая система пожаротушения кабины входит в стандартную комплектацию BMC Kirpi. На бронетранспортер можно установить пулемет 7,62 или 12,7 мм.