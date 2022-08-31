ВСУ получат от Литвы дроны-камикадзе польского производства Warmate

20:18 26 августа Киев, Украина





Для эффективной борьбы против российских оккупантов 10 дронов польский производитель WB Group предоставит Украине безвозмездно, Часть средств, собранных гражданами Литвы в рамках инициативы Legion Of Boom, а именно 1 000 000 евро, будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов -камикадзе в Польше, а затем отправлена Украине.Для эффективной борьбы против российских оккупантов 10 дронов польский производитель WB Group предоставит Украине безвозмездно,

сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

First part of Legion of Boom already set. Lithuanian MOD viceminister @VSemeska agreed to purchase 27 Warmate killer drones from Poland @WBGroup_PL. Additional 10 drones will be gifted by Polish makers.



Total deal - 1 mln. euro



Your donations will be used most efficiently! pic.twitter.com/OnC3K0um7E — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 26, 2022

Добавим, что средства на инициативу "Легион Бум" собирал литовский журналист Андрюс Тапинас. В рамках инициативы литовцы собрали около 2 миллионов евро. Кроме Warmate, Литва планирует приобрести также украинские беспилотники UJ-23 Topaz производства UkrJet.

Боевые Warmate с учетом груза достигают массы приблизительно в 5.7 кг. Они могут лететь на расстояние до 30 километров с максимальной скоростью 150 км/ч. Более того, БПЛА могут переносить взрывчатку для ударов по технике и командным пунктам врага.