ВСУ получат от Литвы дроны-камикадзе польского производства Warmate

Часть средств, собранных гражданами Литвы в рамках инициативы Legion Of Boom, а именно 1 000 000 евро, будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе в Польше, а затем отправлена Украине.
Для эффективной борьбы против российских оккупантов 10 дронов польский производитель WB Group предоставит Украине безвозмездно,
Для эффективной борьбы против российских оккупантов 10 дронов польский производитель WB Group предоставит Украине безвозмездно,
сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
First part of Legion of Boom already set. Lithuanian MOD viceminister @VSemeska agreed to purchase 27 Warmate killer drones from Poland @WBGroup_PL. Additional 10 drones will be gifted by Polish makers.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 26, 2022
Total deal - 1 mln. euro
Your donations will be used most efficiently! pic.twitter.com/OnC3K0um7E
Добавим, что средства на инициативу "Легион Бум" собирал литовский журналист Андрюс Тапинас. В рамках инициативы литовцы собрали около 2 миллионов евро. Кроме Warmate, Литва планирует приобрести также украинские беспилотники UJ-23 Topaz производства UkrJet.
Боевые Warmate с учетом груза достигают массы приблизительно в 5.7 кг. Они могут лететь на расстояние до 30 километров с максимальной скоростью 150 км/ч. Более того, БПЛА могут переносить взрывчатку для ударов по технике и командным пунктам врага.
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