ВСУ подтвердили ликвидацию склада боеприпасов рашистов на Херсонщине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили успешную ликвидацию крупного склада боеприпасов, принадлежащего оккупантам, в поселке Партизаны Генического района Херсонской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Ранее, Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в небольшом поселке Рыково (Партизаны), расположенном в Херсонской области.
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