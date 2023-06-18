ВСУ подтвердили ликвидацию склада боеприпасов рашистов на Херсонщине

12:00 18 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили успешную ликвидацию крупного склада боеприпасов, принадлежащего оккупантам, в поселке Партизаны Генического района Херсонской области.



Об этом в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ.

"Вы, возможно, свидетельствовали своими глазами о работе наших сил в селе Партизаны, о мощных взрывах на складах боеприпасов. Командующий уже выразил благодарность нашим бойцам за отлично выполненную работу. Меньше боеприпасов в руках противника означает больше огня, больше взрывов, и это означает меньшую угрозу для наших защитников", - подчеркнул Игнат.