Украинские войска 24 августа подошли ближе ко второй линии обороны россии на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонных рубежей в этом районе.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 24 августа показывают, что украинские силы продвинулись дальше к российским оборонным рубежам к западу от Вербового.
Некоторые российские так называемые военные блогеры выразили обеспокоенность по поводу прорыва Украиной российских оборонных линий на западе Запорожской области и заявили, что это критический момент на поле боя. Они заявляют, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции, по крайней мере, еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта и попытаться изменить ситуацию на поле боя в пользу рф.
Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный ответил на критику украинского контрнаступления, заявив, что это была не контрповстанческая операция, а Курская битва, ссылаясь на недельную битву Второй мировой войны, которая позволила в конце концов армии возобновить позиции и инициативу на поле боя для отвоевания определенных территорий.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 24 августа показывают, что украинские силы продвинулись дальше к российским оборонным рубежам к западу от Вербового.
Некоторые российские так называемые военные блогеры выразили обеспокоенность по поводу прорыва Украиной российских оборонных линий на западе Запорожской области и заявили, что это критический момент на поле боя. Они заявляют, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции, по крайней мере, еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта и попытаться изменить ситуацию на поле боя в пользу рф.
Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный ответил на критику украинского контрнаступления, заявив, что это была не контрповстанческая операция, а Курская битва, ссылаясь на недельную битву Второй мировой войны, которая позволила в конце концов армии возобновить позиции и инициативу на поле боя для отвоевания определенных территорий.
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