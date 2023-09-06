ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины

16:50 29 августа Киев, Украина

Бойцы Вооруженных сил Украины подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонщины, вблизи Олешек, на территории, которая сейчас является "серой зоной".

В сети появилось видео поднятия флага Украины.

На одном из зданий на территории садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.



Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.



Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Заметим, что украинские власти и военные не публиковали официальных данных о том, где и когда был поднят этот флаг.