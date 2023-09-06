ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины

Бойцы Вооруженных сил Украины подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонщины, вблизи Олешек, на территории, которая сейчас является "серой зоной".
В сети появилось видео поднятия флага Украины.
На одном из зданий на территории садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.
Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.
Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".
Заметим, что украинские власти и военные не публиковали официальных данных о том, где и когда был поднят этот флаг.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии