ВСУ перешли в контрнаступление на юге - Зеленский

В своем видеообращении от 11 июня президент Владимир Зеленский рассказал об итогах 108-го дня войны: вооруженные силы Украины постепенно освобождают от российских захватчиков южные регионы, в Северодонецке идут тяжелые уличные бои.
Президент выразил гордость за украинских защитников, которые более трех месяцев держат оборону страны.
При этом он акцентировал, что Украина должна сделать все возможное, чтобы российские оккупанты ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему государству.
Как сообщалось, накануне ВСУ пошли в контрнаступление на направлениях сел Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области.
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