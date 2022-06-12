ВСУ перешли в контрнаступление на юге - Зеленский

В своем видеообращении от 11 июня президент Владимир Зеленский рассказал об итогах 108-го дня войны: вооруженные силы Украины постепенно освобождают от российских захватчиков южные регионы, в Северодонецке идут тяжелые уличные бои.

"Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое. Есть определенные успехи в Запорожской области тоже", - сказал глава государства.

Президент выразил гордость за украинских защитников, которые более трех месяцев держат оборону страны.

"Помните, как в России в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия?" - задался вопросом Зеленский.

При этом он акцентировал, что Украина должна сделать все возможное, чтобы российские оккупанты ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему государству.

Как сообщалось, накануне ВСУ пошли в контрнаступление на направлениях сел Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области.