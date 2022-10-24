ВСУ отразили 11 атак войск рф на Харьковщине и Донетчине - Генштаб

09:10 24 октября Киев, Украина

Войска рф ведут наступления на Донбассе, ВСУ отразили атаки вблизи 11 населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории беларуси.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, рф продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей.



За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.



Войска рф обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку.



Всего за предыдущие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары подверглись объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



В октябре этого года на территории беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.



Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории беларуси, включая применение ударных БпЛА иранского производства.



В других направлениях россияне совершали обстрелы:



на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковловка;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квітневе, Киселевка, Благодативка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.



По уточненной информации Генштаба, подтверждено уничтожение трех РСЗО БМ-21 "Град", а также эвакуацию около семидесяти раненых российских военных 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

"В Энергодаре российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И далее фиксируются факты осуществления физического и морального давления на работников ЗАЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинской власти", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136".



Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты войск рф.