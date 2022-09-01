ВСУ отбили у россиян территорию размером с Данию - ISW

09:09 25 августа Киев, Украина

С середины марта Вооруженные силы Украины отбили у россиян территорию размером с Данию.

 
При этом за последние 39 дней армии рф удалось захватить 1% от того, что они потеряли, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 24 августа.

Отмечается, что в среду министр обороны россии сергей шойгу заявил о замедлении общего темпа наступательных операций в Украине, подтвердив при этом, что цели москвы в войне не изменились.

Военные аналитики полагают, что такое решение является попыткой минобороны россии оправдать незначительные успехи, достигнутые российскими войсками в Украине за последние шесть недель.
 
"С тех пор, как российские войска возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, они захватили около 450,84 км2 новой территории, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта (предполагаемая дата самого глубокого продвижения в Украину) армия рф потеряла примерно 45 000 км2 территории - площадь больше Дании", - подчеркнули в ISW.