ВСУ отбили у россиян территорию размером с Данию - ISW

С середины марта Вооруженные силы Украины отбили у россиян территорию размером с Данию.
При этом за последние 39 дней армии рф удалось захватить 1% от того, что они потеряли, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 24 августа.
Отмечается, что в среду министр обороны россии сергей шойгу заявил о замедлении общего темпа наступательных операций в Украине, подтвердив при этом, что цели москвы в войне не изменились.
Военные аналитики полагают, что такое решение является попыткой минобороны россии оправдать незначительные успехи, достигнутые российскими войсками в Украине за последние шесть недель.
Отмечается, что в среду министр обороны россии сергей шойгу заявил о замедлении общего темпа наступательных операций в Украине, подтвердив при этом, что цели москвы в войне не изменились.
Военные аналитики полагают, что такое решение является попыткой минобороны россии оправдать незначительные успехи, достигнутые российскими войсками в Украине за последние шесть недель.
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