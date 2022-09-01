ВСУ отбили у россиян территорию размером с Данию - ISW

"С тех пор, как российские войска возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, они захватили около 450,84 км2 новой территории, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта (предполагаемая дата самого глубокого продвижения в Украину) армия рф потеряла примерно 45 000 км2 территории - площадь больше Дании", - подчеркнули в ISW.