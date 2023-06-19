ВСУ освободили 8 населенных пунктов на двух направлениях - Маляр

Силы Украины успешно освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях, включая Пятихатки, по информации заместителя министра обороны Анны Маляр.
Эту информацию Маляр опубликовала в своем канале в Telegram.
Эту информацию Маляр опубликовала в своем канале в Telegram.
Маляр также отметила, что в целом войска на Таврийском направлении продвинулись вглубь оккупированной территории на 7 километров, а площадь, освобожденная на юге, составляет 113 квадратных километров.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что активные операции сил обороны на Таврическом направлении продолжаются.
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