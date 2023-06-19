ВСУ освободили 8 населенных пунктов на двух направлениях - Маляр

10:01 19 июня Киев, Украина

Силы Украины успешно освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях, включая Пятихатки, по информации заместителя министра обороны Анны Маляр.

Эту информацию Маляр опубликовала в своем канале в Telegram.
 
"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях, освободили восемь населенных пунктов, включая Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное и Пятихатки", - говорится в сообщении.

Маляр также отметила, что в целом войска на Таврийском направлении продвинулись вглубь оккупированной территории на 7 километров, а площадь, освобожденная на юге, составляет 113 квадратных километров.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что активные операции сил обороны на Таврическом направлении продолжаются.
 
"За прошедшую неделю враг понес значительные потери. Только на прошлой неделе мы уничтожили или ранили более 4600 боевиков, а также взяли в плен более 80 агрессоров", - подытожила Маляр.