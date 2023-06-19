ВСУ освободили 8 населенных пунктов на двух направлениях - Маляр

10:01 19 июня Киев, Украина





Эту информацию Маляр опубликовала в своем канале в Telegram. Силы Украины успешно освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях, включая Пятихатки, по информации заместителя министра обороны Анны Маляр Эту информацию Маляр опубликовала в своем канале в Telegram.

"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях, освободили восемь населенных пунктов, включая Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное и Пятихатки", - говорится в сообщении.



Маляр также отметила, что в целом войска на Таврийском направлении продвинулись вглубь оккупированной территории на 7 километров, а площадь, освобожденная на юге, составляет 113 квадратных километров.



Заместитель министра обороны подчеркнула, что активные операции сил обороны на Таврическом направлении продолжаются.