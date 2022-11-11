ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области — Генштаб

09:19 11 ноября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины освободили из оккупации 12 населенных пунктов Херсонщины и отразили 14 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.



В Генштабе сообщили, что в результате успешных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении были освобождены 12 В Генштабе сообщили, что в результате успешных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное.

"Следующие действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет впоследствии", - отметили военные.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки войск рф в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.



Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства беларуси.



На других направлениях россияне совершали обстрелы:



на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

на Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.

Российские военные продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Россияне также пытаются максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.



По информации Генштаба, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсона.

"В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения", — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по позициям войск рф 10 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.



За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения солдат, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта русских войск.