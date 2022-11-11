ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области — Генштаб

Вооруженные силы Украины освободили из оккупации 12 населенных пунктов Херсонщины и отразили 14 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
В Генштабе сообщили, что в результате успешных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки войск рф в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Ситуация на фронте
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства беларуси.
На других направлениях россияне совершали обстрелы:
на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине;
на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка;
на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.
на Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.
Российские военные продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Россияне также пытаются максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.
По информации Генштаба, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсона.
По информации Генштаба, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсона.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по позициям войск рф 10 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.
За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения солдат, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта русских войск.
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