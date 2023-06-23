ВСУ остановили масштабное наступление россиян на двух направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины приостановили наступление российской армии, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
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"Параллельно с тем, что ВСУ проводят наступательные действия на юге, противных в это время усилился на востоке. Они туда стянули резервы для наступления и пытались прорвать нашу оборону. И последние полторы недели на Купянском и Лиманском направлениях шли очень яростные бои", - сказала Анна Маляр.
Но, добавляет заместитель министра обороны, Вооруженным силам Украины удалось остановить это масштабное наступление армии рф.
"За последние два дня там произошло несколько боевых столкновений и противник остановил свои наступательные действия", - отметила Маляр.
По ее словам, россияне не покидают свою цель, но и в дальнейшем стремятся продвинуться к границам Донецкой и Луганской областей любой ценой.
"Безусловно, армия рф будет двигаться дальше. Но это все бесполезно, им это не удается. Ни на Марьинском и Авдеевском направлениях, ни на Купянском и Лиманском, ни на Бахмутском направлениях им не удалось никуда продвинуться", - сказала зам. министра обороны.
Относительно контрнаступления ВСУ на юге Маляр сказала, что у военных по их отчетам и позициям "все идет по плану".
"Не надо ожидать, что наше контрнаступление будет быстрым. Что мы в час дня начали, в два закончили, пока все люди пообедали, мы освободили какую-то область. К тому же заминирование, с которым столкнулись Силы обороны на юге, оно тормозит темпы наступления. Но ежедневно ВСУ постепенно продвигаются по этому направлению", — сказала Анна Маляр.
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