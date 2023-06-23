ВСУ остановили масштабное наступление россиян на двух направлениях

15:33 23 июня Киев, Украина

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины приостановили наступление российской армии, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

"Параллельно с тем, что ВСУ проводят наступательные действия на юге, противных в это время усилился на востоке. Они туда стянули резервы для наступления и пытались прорвать нашу оборону. И последние полторы недели на Купянском и Лиманском направлениях шли очень яростные бои", - сказала Анна Маляр.

Но, добавляет заместитель министра обороны, Вооруженным силам Украины удалось остановить это масштабное наступление армии рф.

"За последние два дня там произошло несколько боевых столкновений и противник остановил свои наступательные действия", - отметила Маляр.

По ее словам, россияне не покидают свою цель, но и в дальнейшем стремятся продвинуться к границам Донецкой и Луганской областей любой ценой.

"Безусловно, армия рф будет двигаться дальше. Но это все бесполезно, им это не удается. Ни на Марьинском и Авдеевском направлениях, ни на Купянском и Лиманском, ни на Бахмутском направлениях им не удалось никуда продвинуться", - сказала зам. министра обороны.

Относительно контрнаступления ВСУ на юге Маляр сказала, что у военных по их отчетам и позициям "все идет по плану".