ВСУ оснастят радиоэлектронными ружьями для борьбы с дронами

20:14 08 декабря Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил о новинке, которая появится на вооружении ВСУ.



Сейчас, по словам Хомчак, армии особо нужно стрелковое оружие, артсистемы, противоракетные комплексы и корабли для ВМС, а также новые БТРы и модернизированные танки. Ранее "Вооруженные силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники", чем назвал Хомчак, но "к сожалению, не все из этого перечня войско получило". По его словам, есть много вопросов к "чиновников, отвечающих за закупку вооружения и военной техники".

"То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то он не вписывается в сроки поставки, то еще что-то", - уточнил главнокомандующий.

Хомчак рассказал также, что вскоре начнутся испытания БТР-4 для ВМС. А "у воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА" , судя по его словам, новинки следует ожидать уже в 2021 году.



Кроме того, по его словам, в 2021 году Военно-морские силы получат: