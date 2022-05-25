ВСУ опубликован список потерь врага за три месяца войны

11:17 25 мая Киев, Украина

С момента полномасштабного вторжения российских войск, потери личного состава ориентировочно достигли почти 30 000 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожены:



1305 (+3) танков

3213 (+19) боевых бронированных машин

606 (+0) артиллерийских систем

201 (+0) реактивная система залпового огня

93 (+0) средства ПВО

206 (+1) самолетов

170 (+0) вертолетов

491 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня

112 (+0) крылатых ракеты

13 (+0) кораблей / катеров

2217 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн

44 (+1) единицы специальной техники



За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Лиманском направлении.