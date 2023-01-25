ВСУ опубликовали сводку с фронта по состоянию на утро 25 января

08:53 25 января Киев, Украина





Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. За сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также совершил более 100 обстрелов из РСЗО. Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Враг, неся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется. Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне в Донецкой области",- пишеться в сводке.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Хреновка и Карповичи Черниговской области, Глухов, Бояро-Лежачи, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная на Харьковщине.



На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.



На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское, Терны и Ямполовка Луганской области.



На Бахмутском направлении под огневое воздействие врага попали более 30 населенных пунктов. В частности – Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.



На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка в Донецкой области.



На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.



На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.



В Генштабе сообщили, что оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы Каховки в город Геническ Херсонской области.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по его позициям зенитно-ракетных комплексов.



Украинские защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 – типа "Мерлин" и 1 – типа "Ланцет".



Кроме того, артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.