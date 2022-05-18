ВСУ опубликовали информацию по русскому вторжению по состоянию на вечер среды, 18 мая

Благодаря украинским бойцам село Дементиевка Дергачевского района освободили.
Ожесточенные бои продолжаются, сообщают в Генштабе ВСУ.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 18.00 среды, 18 мая.
Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь. В вооруженных силах республики Беларусь до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности.
На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей.
По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Украинские военные освободили село Дементиевка Дергачевского района. Противник ведет наступление в районе села Терновая.
На Славянском направлении войска РФ вели безуспешные боевые действия в районе села Долгенькое.
На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.
На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Были нанесены авиаудары по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного.
На Северодонецком направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия в районе Нижнего.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Катериновки.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Новоселовки, но отступил с потерями. Штурмовые действия россиян вблизи на Новобахмутовки и Веселого также были безуспешными.
На Кураховском направлении противник безуспешно пытался вести наступление в районе населенного пункта Победа.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, но обстреливали объекты инфраструктуры и жилые дома в районах Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки.
На Южнобужском направлении были обстреляны населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка.
На Бессарабском направлении существенные изменения не зафиксированы.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 18.00 среды, 18 мая.
Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь. В вооруженных силах республики Беларусь до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности.
На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей.
По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Украинские военные освободили село Дементиевка Дергачевского района. Противник ведет наступление в районе села Терновая.
На Славянском направлении войска РФ вели безуспешные боевые действия в районе села Долгенькое.
На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.
На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Были нанесены авиаудары по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного.
На Северодонецком направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия в районе Нижнего.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Катериновки.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Новоселовки, но отступил с потерями. Штурмовые действия россиян вблизи на Новобахмутовки и Веселого также были безуспешными.
На Кураховском направлении противник безуспешно пытался вести наступление в районе населенного пункта Победа.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, но обстреливали объекты инфраструктуры и жилые дома в районах Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки.
На Южнобужском направлении были обстреляны населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка.
На Бессарабском направлении существенные изменения не зафиксированы.
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