ВСУ опубликовали информацию по русскому вторжению по состоянию на вечер среды, 18 мая

"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование - возвращение мобилизованных домой", - говорится в сводке Генштаба.