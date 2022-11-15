ВСУ опровергли информацию о взятии Кинбурнской косы и Олешек на левом берегу Херсона

12:28 15 ноября Киев, Украина

Украинские защитники не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской косы и Олешек на левом берегу Херсона.



Об этом стало известно из отчета оперативного командования Юг.

"Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня Град пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в том числе по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы. Однако официальное сообщение свидетельствует о том, что на оккупированных территориях еще находятся враждебные силы.