ВСУ опровергли информацию о взятии Кинбурнской косы и Олешек на левом берегу Херсона

Украинские защитники не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской косы и Олешек на левом берегу Херсона.
Об этом стало известно из отчета оперативного командования Юг.
Об этом стало известно из отчета оперативного командования Юг.
Напомним, накануне в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы. Однако официальное сообщение свидетельствует о том, что на оккупированных территориях еще находятся враждебные силы.
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