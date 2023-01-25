ВСУ не планируют оставлять Бахмут. Обстановка остается под контролем - Генштаб

17:25 25 января Киев, Украина

В городе Бахмут Донецкой области сохраняется контролируемая ситуация. Вопрос о выходе украинских военных из этого населенного пункта не стоит, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона в среду, 25 января.

"Это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, в то время, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам", – заверил он.

Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию – они будут там оставаться".

Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"И вероятно, это та цель так называемой "СВО", о которой говорят оккупанты, чтобы путин мог хоть что-то показать своему электорату", – добавил он.

Также он сообщил о сложной, но контролируемой ситуации в Угледаре Донецкой области.

"В Угледаре тоже сейчас продолжается оборона. Российские оккупанты пытаются штурмовать город. Очевидно, что там сейчас тяжелые бои", – сказал он.

Ранее в среду ВСУ подтвердили отступление из Соледара. По словам военных, Силы обороны выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении и нанесли максимальный урон врагу.