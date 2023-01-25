ВСУ не планируют оставлять Бахмут. Обстановка остается под контролем - Генштаб

В городе Бахмут Донецкой области сохраняется контролируемая ситуация. Вопрос о выходе украинских военных из этого населенного пункта не стоит, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона в среду, 25 января.
Спикер Генштаба добавил, что пока в городе "есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию – они будут там оставаться".
Ковалев отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.
Также он сообщил о сложной, но контролируемой ситуации в Угледаре Донецкой области.
Ранее в среду ВСУ подтвердили отступление из Соледара. По словам военных, Силы обороны выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении и нанесли максимальный урон врагу.
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