ВСУ наступают на Бахмутском направлении: установлен огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка

16:46 21 сентября Киев, Украина





Информацию об этом предоставил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, Илья Евлаш, в ходе телемарафона. Вооруженные силы Украины продолжают свои наступательные действия на Бахмутском направлении. Особенно важным успехом стало установление огневого контроля над трассой Бахмут-Горловка, что существенно усложнило логистику российских войск.Информацию об этом предоставил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, Илья Евлаш, в ходе телемарафона.

"На Бахмутском направлении у нас продолжаются активные боевые действия, и мы продолжаем вытеснять врага с его позиций. Важно отметить, что ситуация там динамичная, и хотя оборонительные операции велись на Купянско-Лиманском направлении, на Бахмутском направлении у нас есть заметные успехи в наступлении", - подчеркнул Евлаш.



Он также подчеркнул, что российские силы не отказываются от своей цели полностью захватить Луганскую и Донецкую области. В частности, на Бахмутском направлении враг интенсивно пытается вернуть утерянные позиции в Андреевке и Клещеевке, так как эти точки играют важную роль в обороне Бахмута.



Расстояние от Клищеевки до Бахмута составляет всего 7 километров. Открытие этого фланга предоставило Вооруженным Силам Украины (ВСУ) возможность активно артиллерийски бомбардировать сосредоточения российских войск, их командные пункты и военную технику.



Информацию о этом раскрыл Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, в ходе своего выступления.

"Контроль над близлежащими территориями, включая Андреевку и Клещеевку, позволяет нам приблизиться к трассе Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим контролем. Мы даже смогли доставить туда минометы и противотанковые расчеты. Это сильно осложняет снабжение противника и будет делать это в дальнейшем", - подчеркнул Евлаш.



Он также подчеркнул, что украинские военные продолжают наступательные операции на южном фланге, близ Бахмута, и имеют успехи в районах Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.



Евлаш добавил, что ВСУ продолжают удары там, где противник их менее всего ожидает, и продолжают двигаться вперед с намного меньшими силами по сравнению с российскими войсками, несмотря на доминирование противника в воздушном пространстве.



Согласно его данным, армия рф терпит в 7-8 раз большие потери при обороне по сравнению с украинскими войсками, находящимися в наступлении.