ВСУ наступают на Бахмутском направлении: установлен огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка

Вооруженные силы Украины продолжают свои наступательные действия на Бахмутском направлении. Особенно важным успехом стало установление огневого контроля над трассой Бахмут-Горловка, что существенно усложнило логистику российских войск.
Информацию об этом предоставил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, Илья Евлаш, в ходе телемарафона.
Информацию об этом предоставил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, Илья Евлаш, в ходе телемарафона.
Он также подчеркнул, что российские силы не отказываются от своей цели полностью захватить Луганскую и Донецкую области. В частности, на Бахмутском направлении враг интенсивно пытается вернуть утерянные позиции в Андреевке и Клещеевке, так как эти точки играют важную роль в обороне Бахмута.
Расстояние от Клищеевки до Бахмута составляет всего 7 километров. Открытие этого фланга предоставило Вооруженным Силам Украины (ВСУ) возможность активно артиллерийски бомбардировать сосредоточения российских войск, их командные пункты и военную технику.
Информацию о этом раскрыл Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, в ходе своего выступления.
Он также подчеркнул, что украинские военные продолжают наступательные операции на южном фланге, близ Бахмута, и имеют успехи в районах Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.
Евлаш добавил, что ВСУ продолжают удары там, где противник их менее всего ожидает, и продолжают двигаться вперед с намного меньшими силами по сравнению с российскими войсками, несмотря на доминирование противника в воздушном пространстве.
Согласно его данным, армия рф терпит в 7-8 раз большие потери при обороне по сравнению с украинскими войсками, находящимися в наступлении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии