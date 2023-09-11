ВСУ наступают на Бахмутском направлении: освобождено 49 квадратных километров

Силы обороны Украины продолжают своё наступление на Бахмутском направлении, освободив уже 49 квадратных километров украинской территории.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, в ходе марафона.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, в ходе марафона.
Она также отметила, что на севере Бахмутского направления враг предпринимал попытки атаковать районы Орехово-Васильевки и Зализнянского на прошлой неделе, однако безуспешно.
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