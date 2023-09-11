ВСУ наступают на Бахмутском направлении: освобождено 49 квадратных километров

10:12 11 сентября Киев, Украина

Силы обороны Украины продолжают своё наступление на Бахмутском направлении, освободив уже 49 квадратных километров украинской территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, в ходе марафона.
 
"На Бахмутском направлении, которое является важным направлением нашей операции на востоке, наши войска добились определенных успехов в районе Клищеевки и Андреевки, вытесняя врага с его позиций. Мы отмечаем значительные перемещения вперед. Только за последнюю неделю мы освободили около двух квадратных километров территории, а с начала наступательной кампании уже более 49 квадратных километров под Бахмутом", - сообщила Маляр.

Она также отметила, что на севере Бахмутского направления враг предпринимал попытки атаковать районы Орехово-Васильевки и Зализнянского на прошлой неделе, однако безуспешно.