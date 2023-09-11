ВСУ наступают на Бахмутском направлении: освобождено 49 квадратных километров

"На Бахмутском направлении, которое является важным направлением нашей операции на востоке, наши войска добились определенных успехов в районе Клищеевки и Андреевки, вытесняя врага с его позиций. Мы отмечаем значительные перемещения вперед. Только за последнюю неделю мы освободили около двух квадратных километров территории, а с начала наступательной кампании уже более 49 квадратных километров под Бахмутом", - сообщила Маляр.