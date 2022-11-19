ВСУ нанесли удар по пункту базирования врага на Кинбурнской косе

08:54 19 ноября Киев, Украина

ВСУ на юге поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом в ночь на субботу, 19 ноября, сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Демилитаризовано семь рашистов и две единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

В ОК Юг также обнародовали фото разрушенного пункта базирования.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Кинбурнская коса - единственная не освобожденная от оккупантов территория области.

Позже в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы. Однако оно не подтвердилось.