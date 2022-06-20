ВСУ нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", украденным оккупантами в 2014 году

14:21 20 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного россией «Черноморнефтегаза», которые еще называют «вышками Бойко».





Теперь рашисты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

Об этом сообщил российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов, а также эту информацию подтвердил нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», - сказал Гончаренко.

По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны рф пытаются проводить спасательные работы.

Напомним, в 2014 году рф захватили буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.