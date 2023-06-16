ВСУ нанесли более 20 ударов по скоплению врага и уничтожили Су-25 - сводка

08:19 07 июня Киев, Украина





Эту информацию Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал на своей странице в Facebook.



За прошедшие сутки противник осуществил 35 ракетных атак, в том числе с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были успешно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Кроме того, было отражено 41 авиационное нападение и проведено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. За последние 24 часа украинская авиация нанесла серию ударов по местам скопления российских военных и вражеских ЗРК. Уничтожен также российский штурмовик Су-25 и несколько разведывательных беспилотников.Эту информацию Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал на своей странице в Facebook.За прошедшие сутки противник осуществил 35 ракетных атак, в том числе с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были успешно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Кроме того, было отражено 41 авиационное нападение и проведено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

К сожалению, среди мирного населения есть погибшие и раненые, а также повреждения в жилых многоквартирных и частных домах, а также другой гражданской инфраструктуре.



Генеральный штаб предупреждает, что вероятность ракетных и авиационных атак на всей территории Украины остается высокой.



Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.