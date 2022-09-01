ВСУ начали наступление на Херсон - противник отступает

16:07 29 августа Киев, Украина

Украина начала наступление в направлении Херсона, российские оккупанты отступают по всей линии фронта.

Об этом сообщает оперативная группа войск «Каховка» ВСУ

"109 полк т.н. «ДНР» отошел от своих позиций на Херсонщине и с огромными потерями продолжают отступать. Сдавшийся в плен российский военнослужащий сообщил, что военное руководство их бросило и сбежало с поля боя, прихватив российских десантников для прикрытия своего позорного побега. Слава ВСУ! Верим нашим ребятам, верим, что они демилитаризируют орков по всей территории Украины!",- говорится в сообщении.

Ряд военных аналитиков считает, что удачное наступление на Херсонском направлении может открыть дорогу для деоккупации Крыма.

Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором российский военный жалуется на то, что Вооруженные силы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.