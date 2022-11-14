ВСУ на Луганщине продолжают деоккупировать населенные пункты

10:16 14 ноября Киев, Украина

На Луганщине уже освобождены 12 населенных пунктов, включая Макеевку.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уже официально 12 населенных пунктов освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области… Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Время было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных…",- отметил Гайдай.



Последней из 12-ти освободили Макеевку. Это шаг на пути к освобождению Сватово, через которое проходят три дороги.



Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии рф, мобилизованных и "зеков". По словам Гайдая, "от села уже ничего не осталось".



Бахмуту Донецкой области "достается больше всего", добавил глава Луганской ОВА.



Однако наличие современного дальнобойного оружия позволяет украинским артиллеристам поражать склады боеприпасов и другие вражеские объекты "глубоко в тылу" армии рф. Также в тылу оккупантов могут действовать партизаны.



По словам Гайдая, в Луганске 13 ноября возникла "бавовна".



У россиян еще очень много техники. Они открывают плотный огонь по недавно освобожденным украинской армией селам, поэтому власти пытаются проводить эвакуацию.