ВСУ на Луганщине продолжают деоккупировать населенные пункты

На Луганщине уже освобождены 12 населенных пунктов, включая Макеевку.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Последней из 12-ти освободили Макеевку. Это шаг на пути к освобождению Сватово, через которое проходят три дороги.
Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии рф, мобилизованных и "зеков". По словам Гайдая, "от села уже ничего не осталось".
Бахмуту Донецкой области "достается больше всего", добавил глава Луганской ОВА.
Однако наличие современного дальнобойного оружия позволяет украинским артиллеристам поражать склады боеприпасов и другие вражеские объекты "глубоко в тылу" армии рф. Также в тылу оккупантов могут действовать партизаны.
По словам Гайдая, в Луганске 13 ноября возникла "бавовна".
У россиян еще очень много техники. Они открывают плотный огонь по недавно освобожденным украинской армией селам, поэтому власти пытаются проводить эвакуацию.
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