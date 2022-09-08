ВСУ на Херсонщине продолжают вести наступательные операции

ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который россияне развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter в четверг, 8 сентября.
Ведомство, ссылаясь на данные британской разведки, сообщило, что переправа в Дарьевке - один из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.
Ведомство, ссылаясь на данные британской разведки, сообщило, что переправа в Дарьевке - один из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии