ВСУ на Херсонщине продолжают вести наступательные операции

10:39 08 сентября Киев, Украина

ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который россияне развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

 
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter в четверг, 8 сентября.

Ведомство, ссылаясь на данные британской разведки, сообщило, что переправа в Дарьевке - один из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.
 
"Систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам переходов продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", - подытожили в британском министерстве.