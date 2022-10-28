ВСУ на фронте уже используют дроны-камикадзе

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. И ожидаем уже новейший дрон – у нас были Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, который имеет очень мощные тактико-технические характеристики и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине",- отметил Игнат.