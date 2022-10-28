ВСУ на фронте уже используют дроны-камикадзе
15:07 28 октября Киев, Украина
Вооруженные силы Украины получили от партнеров дроны-камикадзе и также ожидают новейшие беспилотники
Switchblade 600.
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ
Юрий Игнат на брифинге 28 октября.
"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. И ожидаем уже новейший дрон – у нас были Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, который имеет очень мощные тактико-технические характеристики и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине",- отметил Игнат.
Игнат добавил, что есть и определенные отечественные разработки в плане беспилотной авиации, но пока можем рассчитывать только на помощь партнеров.
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