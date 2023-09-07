ВСУ могут прорвать оборону россии до конца года - разведка США

15:17 07 сентября Киев, Украина

Директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) Трент Мол выразил определенный оптимизм относительно последних успехов Сил обороны Украины в борьбе с российскими войсками.



Он считает, что наступление украинских войск создает "реалистичную возможность" для прорыва остальных линий обороны российских сил до конца 2023 года, хотя это представляется крайне сложной задачей.



Мол отметил, что после трех месяцев медленного прогресса контрнаступление украинцев приобретает силу и становится более заметным. Он также подчеркнул важность отслеживания признаков того, что россия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов на передовую линию и сохраняет свое лидерство на местном уровне.



Тем не менее, Мол признал, что как американские, так и украинские чиновники не могли полностью оценить глубину российской обороны и сложность пробивания ее с помощью бронетехники. Украинские генералы рассказали газете Guardian, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линий обороны. Однако Мол предупреждает, что значительная часть российских войск остается на третьей линии обороны.



По мнению Мола, в данный момент существует несколько критических факторов, которые определят успех или неудачу украинских вооруженных сил в борьбе с российской агрессией.



Один из этих факторов - наличие достаточного запаса боеприпасов, необходимого для поддержания артиллерии, которая играет важную роль в продвижении украинских сил. Второй фактор - погода осенью, которая может оказать влияние на боевые операции.



Один из чиновников администрации президента США Джо Байдена выразил мнение, что у Украины осталось около шести-семи недель боевых действий до достижения кульминации наступления. Тем не менее, Мол более оптимистичен и отмечает, что недавние успехи Украины предоставляют ей "реалистичную возможность" прорвать оставшиеся российские линии обороны до конца года, хотя это будет крайне сложной задачей в силу ограниченности боеприпасами и погодных условий.



Одновременно с этим американское разведывательное сообщество уже начинает готовиться к следующему боевому сезону. Даже если в текущем году не произойдет прорыва, DIA считает, что если Украина сможет удержать свои позиции вокруг Роботино и обеспечить поставки боеприпасов, она будет хорошо подготовлена к новой попытке в 2024 году.