ВСУ ликвидировали уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136

Вооруженные силы Украины сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 используемые страной агрессором.
Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, такие, как Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.
По его словам, ранее россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку они были в наличии.
По его словам, ранее россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку они были в наличии.
Игнат отметил, что руководство государства сообщало, что россия заказала их 2400, но неизвестно есть ли столько у них и способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет рф.
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