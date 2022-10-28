ВСУ ликвидировали уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136

18:13 28 октября Киев, Украина





Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил Вооруженные силы Украины сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 используемые страной агрессором.Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Шахед был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Шахед"-136, - сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, такие, как Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.



По его словам, ранее россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку они были в наличии.

"На сегодняшний день не известно, сколько именно этих дронов Шахед-136 получила россия, воздушным путем их перевозили или возможно по Каспию везли", - сказал он.

Игнат отметил, что руководство государства сообщало, что россия заказала их 2400, но неизвестно есть ли столько у них и способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет рф.