ВСУ ликвидировали уже 35000 оккупантов

10:08 27 июня Киев, Украина

В Генштабе обнародовали свежие данные о вражеских потерях. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,





танков ‒ 1 552 (+20) ед,





боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед,