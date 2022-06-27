ВСУ ликвидировали уже 35000 оккупантов

В Генштабе обнародовали свежие данные о вражеских потерях. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 552 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 771 (+7) ед,
- РСЗО - 243 (+0) ед,
- средств ПВО - 101 (+2) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 184 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
- крылатых ракет – 139 (+0),
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 575 (+11) ед,
- специальной техники – 60 (+0).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии