ВСУ ликвидировали уже 35000 оккупантов

10:08 27 июня Киев, Украина

В Генштабе обнародовали свежие данные о вражеских потерях. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:
  • личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,

  • танков ‒ 1 552 (+20) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 771 (+7) ед,

  • РСЗО - 243 (+0) ед,

  • средств ПВО - 101 (+2) ед,

  • самолетов – 217 (+0) ед,

  • вертолетов – 184 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),

  • крылатых ракет – 139 (+0),

  • кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 575 (+11) ед,

  • специальной техники – 60 (+0).