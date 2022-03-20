ВСУ ликвидировали еще одного топ-офицера армии РФ

10:22 20 марта Киев, Украина

Украинские военные под Изюмом ликвидировали заместителя руководителя инженерных войск западного военного округа РФ.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синєгубов.



По его данным, по направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону войск ВСУ, однако безуспешно.



Кроме того, украинские военные под Изюмом ликвидировали полковника, заместителя руководителя инженерных войск западного военного округа Российской Федерации.

"Оккупанты в эти сутки нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО: это районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи. Благодаря Вооруженным силам Украины россияне существенно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодня фиксируем разведывательные летательные аппараты", - написал Синегубов.

Утром украинские военные пресекли попытку проникновения в город российских диверсионно-разведывательных групп. Они открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия, но украинские бойцы разгромили оккупантов.



Напомним, что комендатура российского города Белгород начала расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые принимали активное участие в незаконном наступлении на Харьков.



