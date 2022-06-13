ВСУ ликвидировали 32 300 оккупантов

09:18 13 июня Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 32 300 российских оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.



Общие потери россиян за время вторжения в Украину от Генштаба ВСУ:



🔻личного состава - около 32300 (+150) человек ликвидировано

🔻танков ‒ 1432 (+2) ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,

🔻артиллерийских систем – 718 (+3) ед,

🔻РСЗО / MLRS - 226 (+0) ед,

🔻средства ПВО - 97 (+0) ед,

🔻самолетов – 213 (+1) ед,

🔻вертолетов– 178 (+0) ед,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня - 585(+3),

🔻крылатые ракеты - 125(+0),

🔻корабли /катера - 13 (+0) ед,

🔻автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

🔻специальная техника - 54(+0).