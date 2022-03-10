ВСУ контратаковали под Киевом и подбили 5 вражеских танков – МВД

09:10 10 Март Киев, Украина

В МВД рассказали, как прошла ночь на 10 марта в Киевской области. Она была сложной, хотя есть незаурядные успехи – ВСУ пошли в контратаку.

Утром на западной окраине Киева были слышны артиллерийские обстрелы. Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Чиновник добавил, что в этом месте идут бои. Вооруженные силы Украины атаковали противника. Было выведено из строя 5 вражеских танков.

В Генштабе отметили, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления оккупантов. Наши бойцы наносят огневое поражение наступательным группировкам врага и удерживают определенные оборонные рубежи.
 