ВСУ имеют успех на участке фронта Сватово - Кременная

На участке фронта Сватово
- Кременная успех на стороне ВСУ. Однако деоккупация осложняется рядом факторов. Об этом заявил глава Луганской обласной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай
в эфире телемарафона.
"Действительно, там успех на стороне ВСУ, но освобождение каждого мэтра Луганщины дается очень тяжело. Все-таки у них было достаточно времени, чтобы подготовить оборонительные рубежи, начиная от окопов, нор в лесопосадках. Плюс все заминировано. Причем ни у кого нет минных карт, потому что миновали и вручную, и дистанционно при помощи специальной техники. Также происходило заминирование во время активных боевых действий", - рассказал он.
Он также добавил, что там "трудно продвигаться, когда впереди сплошная заминированная территория". Кроме того, туда согнаны различные подразделения.
"Это и свежемобилизованные россияне, и недавно мобилизованные мужчины из ДНР/ЛНР, и кадыровцы, и специальные подразделения СОБР, Барсы и зеки", - отметил он.
Чиновник также прокомментировал ранее озвученную информацию, что значительная часть военных 2-го армейского корпуса планирует сдаваться в плен.
"У них деморализация полная. Возле них расположены зеки, которые постоянно над ними издеваются, а сзади - кадыровцы, которые тоже издеваются над ними. Они с радостью к сдавались бы в плен, но надо не забывать, что кадыровцов там держат не для военных действий. А для того, чтобы они расстреливали тех, кто хочет уйти с позиции", - заметил глава.
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