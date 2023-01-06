ВСУ имеют успех на участке фронта Сватово - Кременная

18:59 06 января Киев, Украина

На участке фронта Сватово - Кременная успех на стороне ВСУ. Однако деоккупация осложняется рядом факторов. Об этом заявил глава Луганской обласной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Действительно, там успех на стороне ВСУ, но освобождение каждого мэтра Луганщины дается очень тяжело. Все-таки у них было достаточно времени, чтобы подготовить оборонительные рубежи, начиная от окопов, нор в лесопосадках. Плюс все заминировано. Причем ни у кого нет минных карт, потому что миновали и вручную, и дистанционно при помощи специальной техники. Также происходило заминирование во время активных боевых действий", - рассказал он.



Он также добавил, что там "трудно продвигаться, когда впереди сплошная заминированная территория". Кроме того, туда согнаны различные подразделения.

"Это и свежемобилизованные россияне, и недавно мобилизованные мужчины из ДНР/ЛНР, и кадыровцы, и специальные подразделения СОБР, Барсы и зеки", - отметил он.



Чиновник также прокомментировал ранее озвученную информацию, что значительная часть военных 2-го армейского корпуса планирует сдаваться в плен.