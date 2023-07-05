ВСУ еще не полностью задействовали свой потенциал для контрнаступления - Сырский

08:39 05 июля Киев, Украина





Информация об этом поступила от американского телеканала ABC News, который провел интервью с генералом Сирским и генералом Александром Тарнавским, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил Обороны Украины.



Генерал Сырский отметил, что текущие события развиваются согласно разработанным и утвержденным планам.



На вопрос о возможности возвращения Бахмута украинскими вооруженными силами, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".



Генерал Тарнавский подчеркнул, что ситуация остается стабильной, однако отметил, что Вооруженные Силы Украины еще не полностью задействовали свой потенциал для контрнаступления, однако, согласно высказываниям генерала Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками Украины, оно идет согласно плану.Информация об этом поступила от американского телеканала ABC News, который провел интервью с генералом Сирским и генералом Александром Тарнавским, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил Обороны Украины.Генерал Сырский отметил, что текущие события развиваются согласно разработанным и утвержденным планам.На вопрос о возможности возвращения Бахмута украинскими вооруженными силами, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".Генерал Тарнавский подчеркнул, что ситуация остается стабильной, однако отметил, что ВСУ еще не использовали весь свой потенциал.

В контексте потерь, Сырский заявил: "Враг понес значительно большие потери, особенно по числу погибших военнослужащих, в восемь или даже в десять раз больше наших потерь".



По словам Тарнавского, украинские войска на юге сталкиваются с обширными минными полями.