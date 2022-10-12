ВСУ деоккупировали еще пять населенных пунктов Херсонской области - ОК "Юг"

12:12 12 октября Киев, Украина

В рамках контрнаступления в Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили пять населенных пунктов Бериславского района.



Об этом сообщает оперативное командование "Юг".



Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения. Военные отметили, что подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий украинской армии.

"Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе", - говорится в сообщении ОК.

Также в деоккупированных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.



Ранее в ОК "Юг" сообщали также об освобождении Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, а также Давыдового Брода Бериславского района.



Напомним, что в сентябре украинские военные освободили населенные пункты Высокополья, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка Херсонской области.