ВСУ деоккупировали еще пять населенных пунктов Херсонской области - ОК "Юг"

В рамках контрнаступления в Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили пять населенных пунктов Бериславского района.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения. Военные отметили, что подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий украинской армии.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения. Военные отметили, что подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий украинской армии.
Также в деоккупированных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.
Ранее в ОК "Юг" сообщали также об освобождении Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, а также Давыдового Брода Бериславского района.
Напомним, что в сентябре украинские военные освободили населенные пункты Высокополья, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка Херсонской области.
Ранее в ОК "Юг" сообщали также об освобождении Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, а также Давыдового Брода Бериславского района.
Напомним, что в сентябре украинские военные освободили населенные пункты Высокополья, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка Херсонской области.
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