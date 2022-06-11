ВСУ делают все возможное, насколько хватает тяжелого оружия - Зеленский

07:15 11 июня Киев, Украина

В своем обращении к народу в пятницу, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что россия намерена разбить каждый город Донбасса. Однако Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

"Все эти руины в когда-то счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов - это и есть все, что может дать россия соседям, Европе, миру. Наверное, это наиболее быстрый пример полной деградации любой страны. Тот путь, который прошла россия за 107 дней. Украинские военные делают все, чтобы остановить наступление, насколько хватает тяжелого оружия и того, что мы запрашивали", - сказал Зеленский.

Накануне, выступая перед перед британскими студентами, украинский лидер призвал мир поддержать Украину, потому что она защищает не только себя, но и целую Европу.