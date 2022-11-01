ВСУ атаковали 19 районов скопления техники рф, сбили 2 "Орлана" и 6 иранских дронов

20:01 01 ноября Киев, Украина

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, от ударов армии рф пострадали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев. В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 22 удара.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении – военные рф совершали обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

На Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка;

На Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

На Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледарь, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

На Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

На Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

На Запорожском направлении – по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов по реактивным системам залпового огня рф пострадал Никополь.

В то же время, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 22 удара: под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов россиян. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".