Вступление Украины в НАТО: Прайс назвал условие

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс прокомментировал слова предыдущего госсекретаря США по поводу политики НАТО. Он подтвердил ранее установленную стратегию Альянса, заявив, что «двери НАТО всегда открыты».
Страны, по словам американского чиновника, имеют абсолютное право самостоятельно выбирать внешнюю политику.
Под своей речью Нед Прайс подразумевал факт того, что Украина имеет право самоопределять курс внешней политики без вмешательства мнений других государств.
Он напомнил, что Североатлантический Альянс — военно-политический блок, нацеленный в первую очередь на создание оборонного союза: «Оборонный по своей природе и ориентации».
К слову, Канада отказала в предоставлении помощи Украине на фоне наращивания военных сил на границах с Россией. Правительство страны считает, что расширение присутствия Альянса на территории Украины, напротив, может спровоцировать на активные действия со стороны РФ, а не деэскализировать.
Страны, по словам американского чиновника, имеют абсолютное право самостоятельно выбирать внешнюю политику.
Под своей речью Нед Прайс подразумевал факт того, что Украина имеет право самоопределять курс внешней политики без вмешательства мнений других государств.
Он напомнил, что Североатлантический Альянс — военно-политический блок, нацеленный в первую очередь на создание оборонного союза: «Оборонный по своей природе и ориентации».
К слову, Канада отказала в предоставлении помощи Украине на фоне наращивания военных сил на границах с Россией. Правительство страны считает, что расширение присутствия Альянса на территории Украины, напротив, может спровоцировать на активные действия со стороны РФ, а не деэскализировать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии